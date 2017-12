Luftë bërthamore? Gazeta shtetërore kineze këshilla banorëve për mbrojtjen nga sulmet

Në një provincë kineze në kufi me Korenë e Veriut, banorëve u janë ofruar udhëzues për mbijetesën bërthamore nga ana e gazetës lokale e botuar nga shteti.

Ndërsa Presidenti Xi Jinping vazhdon të shprehë shqetësime rreth programit bërthamor dhe raketor të Phenianit dhe provokimit të dukshëm nga SHBA-ja dhe Koreja e Jugut, “Jilin Daily”, transmeton oranews, e ka parë të përshtatshme për të botuar një artikull në një faqe të plotë që përmban “këshilla të shëndosha” për lexuesit se si të mbrojnë veten nga një sulm ose shpërthim bërthamor.

Jilin, i cili gjithashtu kufizohet me Rusinë, është në verilindje të vendit dhe banorët po këshillohen se si armët bërthamore ndryshojnë nga armët tradicionale, ndërsa redaksia gjithashtu përfshin karikatura që tregojnë mënyrat për të dekontaminuar veten në një emergjencë rrezatimi.

Imazhe të tjera të përdorura përfshijnë fëmijë me të vjella, për të treguar se si mund të kërkohet ndihma mjekësore për të shpejtuar nga rrezatimi përmes pompimit të stomakut dhe urinimit të detyruar.

Artikulli – që kujton njoftimet e shërbimit publik amerikan të bëra në kulmin e Luftës së Ftohtë – vjen në javë pas SHBA dhe Koreja e Jugut po zhvillojnë stërvitjen më të madhe ushtarake, e cila është konsideruar nga Koreja e Veriut si “provokim i hapur” që mund të shtyjë Gadishullin Korean në prag të luftës.

Një zëdhënës i Koresë së Veriut tha të enjten: “Ne nuk dëshirojmë luftë, por nuk do të fshihemi prej saj, dhe nëse SHBA-të do të llogarisin me durim durimin tonë, ne do të ndezim siguresën për një luftë bërthamore”.