Luana Vjollca po vjen në bashkëpunim me këngëtarin që ‘tund’ një skenë të tërë (Foto)

Prej disa kohësh Luana Vjollca i ka hyrë seriozisht profesionit si këngëtare e po publikon këngë njëra pas tjetrës.

Pas këngës “Benzina”, këtë herë Luana do të vijë me bashkëpunim.

Sipas Prive, këngëtarja do të bashkëpunojë me Genën në një baladë me temë dashurie.

Për klipin dhe titullin e këngës nuk është vendosur ende megjithatë kjo këngë me siguri do jetë ndër më të bukurat e stinës së vjeshtës.