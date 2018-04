Luana si ‘BISHË’, zbulon këmbët tejet seksi

“Bisha”! Mbase ky do jetë emri i ri me të cilën do njihet Luana Vjollca.

Moderatorja ka hedhur një imazh shumë të ‘nxehtë’ në rrjetet sociale, duke shtuar edhe më shumë ‘nxehtësinë’ në kohën kur dielli perëndon, shkruan lajmi.net

E veshur me një fustan shumë të shkurtë, ajo ka ka vënë në pah këmbët seksi.

Luana ka pozuar para një veture tejet luksoze të markës Mercedes, duke u kombinuar të dyja si ‘BISHA’./Lajmi.net/