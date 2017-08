Luana ‘fotografohet’ me Rita Orën (Foto)

Moderatorja dhe këngëtarja Luana Vjollca këto ditë po pusho në Mykonos të Greqisë.

Në një prej imazheve që ka sjellë gjatë kësaj kohe në Instagram, Luana fotografohet në njërën prej tyre bashkë me një mikeshë të saj, shkruan lajmi.net.

Ishte vajza me emrin Elena Liampoti ajo e cila ishte fotografuar me Luanën dhe që asaj i dukej se ngjanë shumë me Ritën, saqë e ka etiketuar këtë të fundit mbi foto, por në të kundërtën fotografia nuk e tregon atë.

Edhe pse e veshur më ndryshe prej herave të tjera, Luana përsëri tregonte asetet edhe në këtë postim. /Lajmi.net/