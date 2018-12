Loredana i thotë disa fjalë për ndjenjën e të bërit nënë

Loredana Zefi solli në jetë fëmijën e saj të parë, vajzën Hana.

Reperi Mozzik dhe e dashura e tij Loredana Zefi, sot (18 dhjetor) janë bërë prindër për herë të parë, shkruan lajmi.net.

Lajmin emocionues e ka ndarë Mozzik me ndjekësit e shumtë, pranë të cilit i ka thënë edhe disa fjalë.

Pa reaguar nuk ka e ka lënë as Loredana, e cila në gjuhën gjermane i ka shkruar disa fjalë për ndjenjën e të bërit nënë.

‘’ Pra miqtë e mi! Vajza ime Hana është këtu .. Duhet të them vetëm tani se unë jam personi më i lumtur në botë. Nuk kam ide se çfarë qëllimi juaj në jetë është por imi ishte gjithmonë FAMILJE! Kam punuar shumë gjatë gjithë vitit, ndërsa Hana ishte fshehur në stomakun tim dhe kurrë nuk kam dashur t’ju them se unë në fakt kisha për të kaluar nëpër diçka tjetër. Unë mendoj se fillimi ishte tashmë me Hana dhe do të jetë përgjithmonë me të nëse pastaj përfundon në të gjitha. Unë jam një njeri i familjes dhe kam marrë vetëm familjen time. Faleminderit Zot dhe ju falënderoj çdo njëri prej jush që më bëri të ndihem mirë gjatë shtatzënisë, edhe nëse nuk e dinit të gjitha! Pra, dhe tani ju them 2019 është VITI im! 2018 ishte vetëm një shije! Falë burrit tim Mozzik ju jeni më të mirat në botë!’’, ishin fjalët e saj./Lajmi.net/