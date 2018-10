Lojërat e fatit, Rama nxjerr foton e Berishës në kazino

Edi Rama nuk i është shmangur sërish debateve për çështjen e këtyre ditëve.

Kryeministri Edi Rama nuk i është shmangur sërish debateve për çështjen e këtyre ditëve, siç është ajo për mbylljen e lojërave të fatit.

Përmes një postimi në ‘Intagram’ Rama nënvizoi faktin se bastet nuk i shpëton dot as dëshpërimi dhe as paraja e krimit.

“Nga kazinotë elektronike tek shpifjet elektronike👎Por bastet nuk i shpëton dot më as dëshpërimi i lojtarëve të fatit, as paraja e krimit të organizuar që financon industrinë e baltës kundër mbylljes së tyre dhe as hungërrimat e derrave apo pickimet e mushkonjave të kënetës mediatike👊”, thuhet në postimin e Ramës, ndërsa ka publikuar edhe një foto të vjetër të ish-kryeministrit Sali Berisha teksa pozon i buzëqeshur pranë makinetave të lojërave të fatit.