Loja me çmimin e energjisë elektrike

Nga muaji dhjetor, qytetarët e Kosovës nuk do të paguajnë më faturat e fryra të energjisë elektrike me shumën prej 3.5 për qind, vlerë kjo që konsiderohet se është paguar për qytetarët e pjesës veriore të Kosovës. Por, jo më larg se nga prilli i vitit të ardhshëm, Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE) paralajmëron se mund të ketë shtrenjtim të rrymës për 20 për qind, nëse vazhdohet me importimin e rrymës.