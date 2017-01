Llullakut i del një problem shokues pas transferimit te skuadra e re

Adren Llullaku përfundon në FIFA. Kosovari nënshkroi një kontratë me Astanan në Kazakistan në ditët e fundit të dhjetorit, mirëpo momentalisht ai nuk mund të jetë i gatshëm për ekipin kazak.

Ndryshimi drastik i situatës ka të bëjë me një kërkesë nga ishskuadra e tij. Gaz Metan Medias ka bërë një ankesë zyrtare në FIFA për largim të parakohshëm të sulmuesit te një skuadër tjetër.

Për këtë, Gaz Metan ka kërkuar një dëmshpërblim prej 200 mijë eurosh nga Llullaku.

Mediat rumune kanë ngritur alarmin se shqiptari ka një çështje ende të pazgjidhur me Gaz Metanit. Sipas “Prosport.ro”, ish-skuadra e sulmuesit të Kombëtares ka bërë një kërkesë kundrejt tij për të përfituar 200 mijë euro.

Në lidhje me këtë pagesë, ata e kanë dërguar çështjen e tij në FIFA me pretendimin se Llullaku ka shkelur kontratën në mënyrë të njëanshme dhe se për këtë i duhet të dëmshpërblejë rumunët.

Në momentin që Llullaku ka negociuar me Astanën, ka qenë vetë faqja zyrtare e Gaz Metan Medias që ka bërë me dije se shqiptari ka nënshkruar për dy vite me kazakët, pas një periudhe prej katër vitesh që ka kontribuuar me rumunët.

