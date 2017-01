Lladrovci nuk tregon nëse do të shkarkojë drejtorin e Arsimit, për Drenorin krimi i madh është aty

Kryetari i komunës së Drenasit në fillim të mandatit të tij ka nisur “ pastrimin” e administratës komunale duke suspenduar e shkarkuar zyrtarë komunal të cilën kanë probleme me ligjin.

Ai ka suspenduar 4 zyrtarë komunal ndaj të cilëve ka aktakuzë, ndërsa ka pushuar nga puna edhe dy drejtorë komunal, drejtorin e Administratës së Përgjithshme Komunale, Xhemë Binaku dhe drejtoreshën e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës, Hyrije Xhemajlaj-Thaqi.

Por, Lladrovci nuk ka treguar nëse masa të njëjta do të marr edhe ndaj drejtorit të Arsimit , Sadik Tahiraj ndaj të cilit po ashtu ka një kallëzim penal.

Lladrovci i pyetur nga lajmi.net, nëse do të merren masa edhe ndaj drejtorit Tahiraj, nuk ka dhënë ndonjë përgjigjeje. Ai vetëm ka treguar se ka kërkuar nga personat përgjegjës që të punohet në ngritjen e cilësisë së arsimit.

“Nga Drejtoria e Arsimit, drejtorët e shkollave, arsimtarët por edhe Ministria e arsimit dhe ekspertët arsimor, kam kërkuar përkrahje që ta ngrisim cilësinë e arsimit në Drenas. Drenasi të matet me studentët e regjistruar në universitete dhe suksesin jo vetëm në Prishtinë por ngado në universitetet me renome. Arsimi i Drenasit duhet të ketë kuadër të kualifikuar derisa kemi aq shumë me fakultete dhe me gradën master të mbaruar, të kemi kuadër cilësor për shoqëri dhe mjedis cilësor që e çon komunën dhe shtetin tonë përpara”, ka thënë Lladrovci për lajmi.net.

Lidhur me shkarkimet e zyrtarëve komunal ai ka thënë se nuk ka ndonjë fushatë ndaj askujt, por vetëm zbatim të ligjit.

“Nuk ka asnjë lloj fushate ndaj askujt, ka vetëm respektim të ligjit për shërbyesit civil dhe zbatim të ligjit”, është shprehur ai.

Por, asamblisti Xhavit Drenori, i cili ishte edhe kandidat i pavarur për kryetar komune ka thënë se shkarkimet e zyrtarëve të cilët kanë problem me ligjin janë veprime të duhura, por që sipas tij krimi i madh ndodhet në drejtorin e Gjeodezisë dhe Arsimit.

Drenori ka thënë për lajmi.net se serioziteti i shkarkimeve të zyrtarëve komunal nga Lladrovci do të shihet nëse shkarkon drejtorët e këtyre drejtorive.

“Krimi i organizuar është në drejtoritë tjera, në drejtorin e Urbanizmit dhe atë të Arsimit, për të cilat tashmë janë deponuar disa kallëzime penale dhe janë të faktune. Intervenimi në këto drejtori do të tregojë realisht seriozitetin ose vendosmërinë e kryetarit Lladrovci nëse është që të luftohen këto dukuri të dëmshme”, ka thënë Drenori, për lajmi.net.

Sa i përket punës në fillim të këtij mandati, Lladrovci ka thënë se puna e tij ka nisur nga aty se si e ka gjetur komunës, duke thënë se veprimet e marra tashmë janë të prekshme edhe nga qytetarët.

Lladrovci ka thënë se është duke u punuar rreth parkut industrial.

“Puna dhe angazhimi rreth parkut industrial po zhvillohet në kryeqendër, mirëpresim kompletimin e rregullativës ligjore për të, por edhe përkrahjen e gjithanshme që do t’i kontribuojë jo vetëm Drenasit por krejt Kosovës. Janë miratuar një shumë e buxhetit për këtë qëllim për sivjet dhe presim që gjatë vitit të kemi edhe rezultatet e para rreth investimeve në komunën tonë”, është shprehur Lladrovci.

Kryetari i Drenasit në fillim të mandati të tij ka shkarkuar disa zyrtarë komunal dhe ka marr disa vendime siç është ai për ndalimin e pirjes së duhanit në vende publike, krejt këto ai thotë si po i bënë duke respektuar ligjin./ Lajmi.net/