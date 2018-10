Lladrovci i premton një elefant moderatorit të njohur

Kryetari i premton dhuratë Visarit.

Protagonist i rubrikës “Mysafirë te Kryetari” te emisioni “1 Kafe prej Shpisë” ka qenë kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci.

Blerona dhe Visari kaluan ditën me kryetarin Lladrovci, i cili ndau shumë detaje për angazhimet e tij si kryetar komune dhe jo vetëm, shkruan rtv21.tv I pyetur se çfarë do të bënte nëse do të priste ndonjë mysafir nga Zimbabwe dhe do t’i bënte atij dhuratë një elefant, kryetari i tha Visarit “elefantin do ta kisha dhënë ty”. Ndërsa, Visari e falenderoi kryetarit dhe i tha se ishte kjo ajo që iu ka dashur./21Media