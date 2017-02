Lladrovci dhe Gecaj me marrëveshje për asfaltimin e rrugës në Godanc

Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci dhe zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj, kanë nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit për bashkëfinancimin e projektit në asfaltimin e rrugës lokale në fshatin Godanc të Komunës së Drenasit projekt i cili do të kushtojë 190 mijë euro.

Qëllimi i kësaj marrëveshje mes Komunës së Drenasit dhe Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal është bashkëfinancimi i projektit në ndërtimin e rrugës lokale në fshatin Godanc si dhe përcaktimi i obligimeve të MAPL-së dhe Komunës së Drenasit për realizimin e këtij projekti, thuhet nw komunikatën e komunës sw Drenasit.

Vlera e projektit është 190 mijë euro dhe obligimet e MAPL-së, janë 80 mijë euro, ndërsa Komuna e Drenasit bashkëfinancon vlerën prej 110 mijë euro.

“Komuna e Drenasit do t’i kryej procedurat e tenderimit dhe do të caktojë komisionin e hapjes dhe vlerësimit të tënderit, gjithashtu do të caktoj edhe menaxherin/organin mbikqyrës për realizimin e projektit dhe procedurat tjera, ndërsa MAPL-ja do t’i zotoj mjetet e bashkëfinancimit dhe cakton një zyrtar monitoriues lidhur me këtë projekt”, thuhet në komunikatë./Lajmi.net/