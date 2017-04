LIVE/ Detaje nga sulmi në Paris (Video/Foto)

Një polic u vra dhe një tjetër u plagos në një incident me të shtëna në Paris, tha një burim i policisë.

Sipas Reuters edhe sulmuesi i policisë është vrarë.

Person qëlloi mbi policinë në bulevardit ‘Champs-Elysées’, kjo ndodhi vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve presidenciale në Francës, transmeton lajmi.net.

Sipas burimit brenda policisë franceze, i cili i tha medias në fjalë, se ka pasur dy sulmues, këtë e kishe parë një dëshmitar, i cili tha se njëri doli nga një makina filloi të shtënat me mitraloz.

Autoritetet policore franceze kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin këtë zonë e cila edhe është mbyllur.

Franca ka qenë nën gjendje të jashtëzakonshme që nga viti 2015 dhe ka pësuar një valë të sulmeve terroriste që lanë kanë vrarë më shumë se 230 persona në dy vitet e fundit. /Lajmi.net/

— Allie Fowler (@historynerd94) April 20, 2017