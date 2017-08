Lista e kandidatëve të VV-së për Kuvendin Komunal të Gjakovës

Kjo është lista e kandidatëve të Lëvizjes Vetëvendosjes për Kuvendin Komunal të Gjakovës.

Këtë e ka bërë publike Driton Çaushi, i cili edhe është kandiat për kryetar të Gjakovës. “Është një listë që përbashkon njerëzit me dije, vullnet e guxim. Është listë e qytetarëve të ndershëm e aktivë dhe e profesionistëve të zotë nga e gjithë Gjakova, që me punën e tyre do ta mundësojnë fitoren e Vetëvendosjes, e cila do ta jetësojë ndryshimin në komunën tonë. Kjo është lista e fitores”, ka shkruar ai.