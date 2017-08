Lirak Çelaj flet për ofertën e PDK-së për Prishtinën

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Lirak Çelaj ka folur për përgatitjet e kësaj partie për zgjedhjet lokale në komunën e Prishtinës dhe ka shpalosur disa nga pikat e programit të PDK-së për kryeqytetin.

I pyetur nga lajmi.net se cilët kandidatë janë favorit nga garën për kryetar të Prishtinës, Çelaj ka thënë se ai si edhe kandidatët tjerë e sheh vetën fitues, por ka ai ka potencuar faktin se Dega e PDK-së në Prishtinë vitet e fundit ka qenë shumë aktive.

“Nuk e di sa na takon neve kandidatëve të flasim për këtë çështje, sepse ne secili e shohim veten fitues. Por, unë besoj që e kanë parë të gjithë që PDK-ja ka qenë shumë aktive vitet e fundit, pa dashur ta mohoj punën e kolegëve të mi të mëhershëm, por që ndoshta edhe rrethanat kanë bërë që PDK-ja në tri apo katër vitet e fundit është dëgjuar dhe tani në Prishtinë nëse flet për PDK-në ka adresë, ka emra me ët cilët identifikohet PDK-ja në Prishtinë”, ka deklaruar Çelaj.

Ai më tej ka thënë se PDK në Prishtinë vazhdimisht e ka bërë denoncime për shkeljet dhe keqpërdorimet nga qeverisja aktuale.

“E kemi luajtur rolin e opozitës konstruktive në Komunën e Prishtinës. Në kohët e fundit kemi qenë pak më intensiv me denoncimet e krimit dhe shkeljeve që kanë bërë qeverisja aktuale e udhëhequr nga Shpend Ahmeti”, është shprehur Çelaj.

Çelaj: Nga marsi kemi bërë përgatitje intensive

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prishtinës më tej ka folur për përgatitjet që kanë bërë që nga muaji mars, kur ka dhënë dorëheqje nga posti i zëvendësministrit të drejtësisë.

“Ne kemi filluar përgatitjet intensive kohë më parë, ju e mbani në mend që në mars të këtij viti unë kam dhënë dorëheqje në marrëveshje me kryetarin në mënyrë që të përgatitemi sa më mirë për zgjedhjet lokale. Dhe kemi filluar përgatitjet, kemi kontaktuar shumë njerëz, kemi bërë një ekip të mirë, kemi një listë shumë të mirë për asamblistë, në të cilën ka shumë emra reprezentativ dhe besoj që është një listë që garon për fitore”, ka shtuar Çelaj në një prononcim për lajmi.net.

Ai është shprehur i bindur se qytetarët do të ndëshkojnë arrogancën e Lëvizjes Vetëvendosje.

“Disa njerëz po bazohen në rezultatet e 11 qershorit, në të cilin ka pasur një reaksion ndoshta për shkak të shumë proceseve tjera, që kanë të bëjnë me nivelin qendror, por po harrojnë se në Komunën e Prishtinës PDK-ja ka qenë vazhdimisht në opozitë dhe qëndrimi i qytetarë për qeverisjen këtu është ndryshe dhe aq më shumë që arroganca e Vetëvendosjes pas zgjedhjeve të qershorit është rritur dhe qytetarët vazhdimisht kanë ditur që ta ndëshkojnë arrogancën”, është shprehur Çelaj.

Prioritet e PDK-së: Transporti, parkingjet, ndërtimet, bujqësia

Çelaj gjithashtu ka folur edhe për pikat kryesore të programit të PDK-së për kryeqytetin. Në mesin e prioriteteve të kësaj partie, sipas tij janë: rregullimi i transportit, parkingjet, çështja e ndërtimeve, kultura dhe bujqësia.

“Do të dalim me program, jemi në fazën përfundimtare. Megjithatë, prej bisedave që kemi pasur me qytetarë, një prej prioriteteve është çështja e mobilitetit, gjegjësisht trafiku i stërngarkuar e që lidhet edhe me çështjen e parkingjeve, zgjerimin e transportit urban, pastaj çështja e ujërave të zeza dhe mos të harrojmë një çështje tjetër shumë të rëndësishme e që është çështja urbane, pasi që ka vazhduar kaosi i filluar në qeverisjen e LDK-së që nuk është ndal në qeverisjen e Vetëvendosjes, pro ka vazhduar. Ajo që është me e keqja, është legjitimuar ky krim urban, pasi janë dhënë leje pa kritere, kemi parë në shumë raste janë bërë shkelje të planeve rregullative”, ka theksuar Çelaj.

Në fund ai ka thënë se kryeqyteti duhet të jetë qytet i kulturës dhe se qeverisja aktuale nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim.

“Prishtina si kryqyetet iu shërben qyteteve tjera për shkak të pozitës që ka, por dhe për shkak të turizmit. Kryeqytetet duhet të jenë edhe qytete të kulturës dhe në këtë drejtim nuk është bërë aspak punë. Poashtu është bujqësia një nga prioritet tona. Këto janë disa janë nga pikat të cilat do të jenë në programin dhe ofertën tonë për Prishtinën”, ka përfunduar Çelaj. /Lajmi.net/