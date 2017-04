Linda Halimi krahasohet me pornostare dhe tranvestitë (Foto)

Shqipëria këtë vit duket se po bën zhurmë akoma pa u mbajtur festivali i “Eurovisionit”, shkruan Artistët Shqiptarë.

Linda Halimi është ajo që do të përfaqësojë Shqipërinë këtë vit në Eurovision me këngën “Botë”, e paraqitja e saj në turin që mban festivali para netëve finale, ka marrë shumë komente nga gjithë Evropa.

Pasi ajo refuzoi të këndojë playback në këtë paraqitje, Linda u komentua shumë keq në atë video në Youtube për veshjen e saj, ku ekspozonte të pasmet.

“Pornostare” është titulli që është lakuar më së shumti nga komentuesit për këngëtaren shqiptare, për shkak të veshjes.Ajo gjithashtu është krahasuar edhe me tranvestitë, madje edhe nga shqiptarët.

Akoma nuk dihet se çfarë veshje do te ketë Linda në netët finale të cilat do të mbahen nga 9 deri me 13 Maj në Amsterdam.

Për më shumë shihni fotografitë më poshtë, komente që janë marrë nga videoja e performancës së Lindës.