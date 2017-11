Limaj: Po të mos kthehesha në PDK, Thaçi s’do të bëhej kurrë kryeministër

Kryetari i NISMA për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se po të mos kthehej në Partinë Demokratike të Kosovës, pas daljes i pafajshëm në akuzat e Tribunalit të Hagës, Hashim Thaçi nuk do të mund të bëhej kurrë kryeministër i vendit.

Në Zona e Debatit, ai ka deklaruar se ndoshta do të kish qenë më mirë që ai të formonte parti të veten dhe jo të kthehej në PDK, por se këtë gjë e ka bërë me vetëdije dhe bindje.

“Shumë më kanë pyetur dhe ndoshta është dashur të cohet porosi dhe mesazh, duke treguar qartësisht dhe mos falur. Unë nuk e bëra këtë gjë(formimin e partisë) me vetëdije dhe bindje. Do të kish qenë më mirë ashtu, ka shumë mundësi. Hashim Thaçi nuk do të kish qenë kurrë kryeministër i vendit po të mos isha kthyer në PDK”.