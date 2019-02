Limaj: Pavarësia e Kosovës, kurorëzim i sakrificës nga gjenerata të tëra

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, ka thënë se 11 vjetori i Pavarësisë, është ëndërr e shumë gjeneratave.

Limaj Pavarësinë e Kosovës e ka cilësuar si kurorëzim të përpjekjeve nga gjenerata të tëra për popullin e Kosovës.

“Sot bëhen 11 vjet nga shpallja e Pavarësie së Kosovës. Pavarësia e Kosovës është kurorëzim e përpjekjeve dhe përkushtimit të gjeneratave të tëra të popullit të Kosovës. Në këtë ditë të shënuar kujtojmë mundin e sakrificën e njerëzve të këtij vendi, të cilët me dekada e shekuj janë përpjekur për ta realizuar këtë ëndërr. Gjenerata jonë jemi me fat që jemi dëshmitarë të një akti të madh siç është shpallja e pavarësisë. Pjesë e shënimit të atij momenti historik ka qenë secili qytetar i vendit”, ka shkruar ai, përcjell lajmi.net.

Sipas tij Kosova, do të jetë përherë mirënjohëse ndaj aleatëve që e kanë ndihmuar në ditët më të vështira.

“Kosova tanimë po hyn në dekadën e dytë të shtetësisë. 11-vjetori i Pavarësisë e gjen vendin me Ushtri. Në këto 11 vite kemi arritur suksese të mëdha, por jemi përballur edhe me shumë sfida të cilat i kemi kaluar bashkërisht me miqtë tanë ndërkombëtarë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova do t’u jetë përherë falënderuese shteteve tona mike të cilat na ndihmuan në rrugëtimin drejt pavarësisë”, ka shkruar Limaj. /Lajmi.net/