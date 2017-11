Ligji për përdorimin e gjuhëve krijon dilema për noterët dhe përmbaruesit në Maqedoni

Ligji për gjuhë ka krijuar dilema për noterët dhe përmbaruesit për atë se si dhe me cilët para do t’i paguajnë personat që do të jenë të autorizuar për përkthim dhe përpilimin e akteve të përgatitura noteriale ose përmbaruese në gjuhën e komuniteteve.

Edhe nga Oda e përmbaruesve dhe nga Oda e noterëve thonë se deri më tani nuk kanë zgjidhje konkrete për këtë problem.

“Deri më tani parimi ishte që procedurat i financonin kreditorët dhe më pas një pjesë e fondeve të paguara u ktheheshin të njëjtëve dhe paguheshin nga debitorët. Tani i vendoset theks i veçantë kësaj çështjeje sepse tani shteti imponon detyrime financiare të cilët ne duhet patjetër t’i respektojmë dhe do të duhet që mjetet të sigurohen, ndërsa si do të sigurohen duhet të përcaktohet kur të miratohet ligji”, tha Zoran Dimov, Kryetari i Odës së përmbaruesve.

Një pjesë e noterëve të cilët gjuhë amtare e kanë gjuhën shqipe thonë se nuk do të kenë problem, por problem do të kenë noterët që punojnë në zonat ku 20% të qytetarëve flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga maqedonishtja. Një pjesë e noterëve që i kontaktoi Alsat M thonë se kjo risi mund t’ua ulë punën, respektivisht të humbasin një pjesë të klientëve të mundshëm shqiptarë ose të komuniteteve tjera që kanë nevojë për noter. Edhe nga Qeveria nuk kanë zgjidhje për këtë problem.

“Aktualisht ligji gjendet në procedurë parlamentare, pasi përfundimit të të njëjtit dhe miratimit të tij përfundimtar opinioni do të jetë i informuar për të gjitha segmentet në interes të qytetarëve”, thanë nga Qeveria e RM-së.

Ndryshe edhe kryeministri Zoran Zaev disa kohë më parë tha se risitë me këtë ligj do të sjellin edhe implikime financiare për të cilat sipas paralajmërimeve do të sigurohen edhe fonde. Sipas Ligjit për funksionim të institucioneve të reja që janë paraparë me Nenin 18 dhe 20 do të nevojiten 16 milionë denarë dhe 90 milion denarë që do të shpërndahen në mesin e shfrytëzuesve të ndryshëm buxhetor për zbatimin e dispozitave të këtij ligji.