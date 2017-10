Ligjet evropiane nuk po gjejnë zbatim në Maqedoni

Maqedonia ka miratuar një numër të madh të ligjeve me siglën e BE-së. Legjislacioni në përgjithësi është i harmonizuar me ligjet evropiane, por këto ligje në shumicën e rasteve nuk gjejnë zbatim, thonë ekspertë të lëmisë së jurispodencës për Zhurnal.

“Mendoj mungesa e vullnetit politik si dhe mekanizmave përcjellës të ligjeve siç janë udhëzimet administrative bëjnë që këto ligje të mbesin vetëm një letër. Pastaj shpeshherë disa ligje të harmonizuara bien në kundërshtim me rrethanat dhe kushtet shoqërore në të cilat jetojmë. Pra nuk mund të zbatosh ligje evropiane në një shtet, në të cilin qytetarët jetojnë në kushte të shteteve afrikane”, thotë për Zhurnal, Muhamer Pajaziti, magjistër i së drejtës evropiane.

Sipas tij, në të ardhmen gjatë draftimin të ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e integrimeve evropiane duhet të ketë debate më të gjera, ku do të përfshihet edhe shoqëria civile dhe grupe tjera të interesit.

“Nga praktikat e deritanishme, Kuvendi ishte shëndrruar në një makineri votimi, ku miratohet qindra ligje në mënyre përshpejtuar, pa i diskutuar fare”, nënvizon Pajaziti.

Edhe profesori i fakultetit juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës (USHT), Bashkim Selmani është i mendimit se Maqedonia edhe pse po tenton që në letër të harmonizojë ligjet me ato të Bashkimit Veropian (BE), në praktik këto ligje nuk po gjejnë zbatim.

“Nëse analizohet legjislacioni dhe sjellja e ligjeve me standarde evropiane Maqedonia ka bërë përpjekje legjislative, mirëpo zbatimi dhe vënia në funksion dhe jetësimi i tyre për t’i ndjer këto standarde në jetën e përditshme qytetarët ende është shumë larg , sepse çdo shërbim ligjor duhet të ketë edhe buxhetin material të jetësimit të tyre, nga ana tjetër duke ua shtuar edhe vullnetin e keq të ligjevënesit në interesa nacionale bënë që shqiptarët aspak mos të kenë besim në institucionet dhe ligjet e saja të shërbimit, këtë e dëshmonë edhe ikja me vitale e shoqerisë siç është vet rinia dhe klasa më e aftë për punë. Një fjal thenie e mençur thotë: “ku nuk ka mjekësi dhe drejtësi në atë shtet nuk ka vend për të jetuar” sespse nuk plotesohen pikërisht standardet për një jetë me dinjitet”, thekson për Zhurnal, Bashkim Selmani, profesor universitar.