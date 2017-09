Liga e Kombeve: Kosova në Grupin D, Shqipëria kundër Serbisë

Fituesi e grupeve do të kualifikohet direkt në Kampionatin evropian 2020.

Kosova gjendet në Grupin C të Ligës së Kombeve, kurse Shqipëria do të ndeshet në një grup me Serbinë, atë D.

Fituesi e grupeve do të kualifikohet direkt në Kampionatin evropian 2020.

Edicioni i Ligës së Kombeve do të fillojë në shtatorin e vitit të ardhshëm, përcjell “lajmi.net”.

Grupi A: Gjermania, Portugalia, Belgjika, Spanja, Zvicra, Franca, Anglia, Italia, Polonia, Kroacia, Islanda dhe Uellsi.

Grupi B: Rusia, Irlanda e Veriut, Sllovakia, Suedia, Holanda, Ukraina, Bosnja e Hercegovina, Austria, Turqia, Irlanda, Hungaria dhe Danimarka.

Grupi C: Sllovenia, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Socia, Republika çeke, Greqia, Bullgaria, Izraeli, Norvegjia, Qipro, Finlanda, Estonia dhe Azerbajxhani.

Grupi D: Lituania, Bjellorusia, Gjeorgjia, Armenia, Maqedonia, Ishujt Faro, Luksemburgu, Letonia, Moldavia, Kazakistani, Lihtenshtajni, Andorra, Malta, Kosova, San Marino dhe Gjibraltari. /Lajmi.net/