Liderët e BE-së kërkojnë një përgjigje ndaj emigracionit

Ky samit dy ditor pritet të jetë shumë i rëndësishëm për Bashkimin Europian, pasi mosmarrëveshjet e vazhdueshme mbi migracionin kërcënojnë të thellojnë edhe më shumë përplasjet në BE në një kohë që tensionet me Rusinë janë rritur dhe marrëdhëniet me SHBA-në po përkeqësohen.

“Europa ka shumë sfida, por çështja e migracionit mund të bëhet një çështje e fatit të BE-së”, tha Merkel përpara deputetëve gjermanë para se të nisej për në Bruksel.

Kjo çështje mund të jetë shumë vendimtare për Merkel, e cila ka marrë një ultimatum deri në fund të qershorit nga ministri i saj i Punëve të Brendshme, Horst Seehofer për të reduktuar numrin e azilkërkuesve që hyjnë në Gjermani ose do të rrezikojë një përçarje të qeverisë që mund t’i japë fund mandatit të saj të katërt.

Ajo kërkoi para Bundestagut që të përmirësohet menaxhimi nga Gjermania e “migracionit dytësor”, mbërritja e azilkërkuesve që janë regjistruar në një vend tjetër të BE-së, si dhe bëri thirrje për një koalicion me vendet që dëshirojnë të arrijnë në një zgjidhje të përbashkët.

Por jo të gjithë janë të lumtur që politika e BE-së për migracionin ka mbetur peng e politikave të brendshme gjermane.

“Nuk mund të ndodhë që disa parti bavareze të vendosin se si duhet të punojë Europa”, deklaroi kryeministri luksemburgas, Xavier Bettel duke iu referuar partisë së Seehofer, Unionit Kristian Social, simotra rajonale e partisë së Merkelit, Unioni Kristian Demokrat.

Megjithatë Merkel mund të përballet me rezistencë edhe nga vendet që nuk duan të ndajnë barrën e pritjes së migrantëve.

Gjatë një fjalimit në fillim të samitit, kryeministri hungarez, Viktor Orban tha se “qytetarët europianë kërkojnë dy gjëra, të bllokohet vala e migrantëve dhe të rikthehen ata që kanë hyrë në bllok”.

“Në mënyrë që të rikthejmë demokracinë europiane, duhet të lëvizim në këtë drejtim. Shpresoj se kjo do të ndodhë sot”, tha ai.

Megjithatë edhe qeveria e re në Itali ka rritur presionin politik. Ajo nxiti debatin e rihapur në lidhje me ndarjen e barrës pasi bllokoi hyrjen në port të dy varkave të shpëtimit që mbanin migrantë në dy javët e kaluara, duke bërë thirrje gjithashtu për një ndryshim radikal të politikës migratore të BE-së.

“Gjatë vitit, Në Itali u zhvilluan shumë manifestime solidariteti”, dekalroi kryeministri Giuseppe Conte.

“Italia nuk ka më nevojë për deklarata verbale, por i duhen fakte konkrete”, shtoi ai, duke paralajmëruar se është i gatshëm të sabotojë përfundimet e samitit nëse do të jetë e nevojshme.

Presidenti i Këshillit Europian, Donald Tusk deklaroi se BE-ja duhet të fokuesohet në kufijtë e saj të jashtëm, përfshirë një ide të re shumë të përfolur për të ngritur “platforma zbarkimi” jashtë bllokut për të penguar migrantët që të arrijnë në Europë.

“Alternativa ndaj kësaj zgjidhjeje do të jetë një mbyllje kaotike e kufijëve, madje edhe brenda BE-së, si dhe një konflikt në rritje mes vendeve anëtare të BE-së”, tha ai.

Tuska tha se propozimi i tij mund të duket shumë i ashpër, por përsëriti paralajmërimin e tij se BE-ja rrezikon të humbasë përballë forcave radikale.

“Nëse ne nuk biem dakord mbi këtë, atëherë do të shihni disa propozime vërtetë të ashpra nga disa persona vërtetë të ashpër”, theksoi ai.

Ka shumë pak detaje mbi konceptin e platformave të zbarkimit, të cilat me shumë mundësi do të ngrihen në Afrikën e Veriut. Zyrtarët e BE-së insistojnë se kjo duhet të zhvillohet në bashkëpunim me Zyrën Ndërkombëtare të Migracionit (IOM) dhe agjencinë e OKB-së për refugjatët, UNHCR.

Presidenti i Komisionit Europian, Jean Claude Juncker paralajmëroi kundër daljes në përfundime pa biseduar fillimisht me vendet që preken.

“Ne këtu në Bruksel nuk mund të marrim vendime për vendet e Afrikës së Veriut”, tha ai, duke paralajmëruar kundër krijimit të përshtypjes së një “neokolonializmi”.

Ndërkohë, shefja europiane e diplomacisë, Federica Mogherini se nuk ka prëse të krijohet gjithë ky panik mbi migracionin, përcjell Atsh.

“Shumë flasin për një krizë. Ne po flasim për numra që për momentin janë pak a shumë më pak se 80% nga viti i kaluar. Pra po flasim për numra që janë lehtësisht të menaxhueshëm”, theksoi Mogherini.