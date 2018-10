LG prezanton smartphonin V40 me pesë kamera për 1000 dollarë

Modeli i ri i smartphone-ve ka tre kamera në anën e pasme dhe dy në pjesën e përparme.

LG ka paraqitur një smartphone të ri me ThinQ V40 . Me konfigurimin e kamerës, kjo dëshiron t’i japë përdoruesve një liri shumë kreative kur fotografon. Ekzistojnë tre kamera në anën e pasme : kënd i gjerë me 16 megapikselë (F1.9), kënd normal me 12 megapikselë (F1.5) dhe tjetri me 12 megapikselë (F2.4), transmeton lajmi.net.

Një veçori e re në aplikacionin e kamerës është Preview Triple , që tregon një vrojtim për të tre kamerat në të njëjtën kohë. Është gjithashtu e mundur që të marrin tre fotot në të njëjtën kohë.

Në pjesën e përparme gjendet një aparat fotografik me 8 megapikselë dhe një me 5 megapikselë. Kamera 5-megapikselë ka një gamë të gjerë me kënd të gjerë dhe duhet të përdoret për shembull për selfies të grupit.

Ekrani OLED me Notch është 6.4 inç i gjatë, bateria është 3.300 mAh. Procesori është Snapdragon 845, i mbështetur nga 6 GB RAM. Memoria e brendshme është 64 GB në madhësi. Sistemi operativ është Android 8.1 në vend të Android 9.

Në SHBA , V40 do të jetë në dispozicion nga 18 tetori për rreth 1.000 dollarë. /Lajmi.net/