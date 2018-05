LG paraqet modelin G7

LG ka prezantuar modelin e saj të ri të lartë G7.

Kjo do të jetë në dispozicion nga qershori në ngjyrat e zezë dhe gri. Çmimi pritet të jetë 850 euro.

Sa i përket dizajnit, LG , si shumë prodhues të tjerë të këtij viti, mbështetet në një nivel të ekranit. Pothuajse standardi është para dhe prapa xham, skajet janë bërë prej alumini . N

Ekrani LC ka një rezolucion prej 3120 x 1440 piksele. Ekzistojnë gjashtë profile të ndryshme të ekranit.

Ashtu si me LG V30, ekziston një konfigurim i dyfishtë i kamerës. Të dy kamerat kanë 16 megapikselë. Kamera primare ka një vlerë aperture prej F1.6. Kamera me kënd të gjerë ka F1,9. Sipas LG , aplikacioni i kamerës ka aftësi AI. Kështu, inteligjenca artificiale duhet të zgjedhë automatikisht nga 19 regjime të ndryshme të shtënat. Pas regjistrimit, UA mund të sugjerojë efekte . Ashtu si me shumë smartphones të tjerë , ekziston edhe një modalitet portreti në të cilin thellësia e fushës mund të rregullohet. /Lajmi.net/