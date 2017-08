LG paralajmëron një kamerë më të fuqishme

LG nuk do të lejojë që Samsung dhe Apple të largohen nga fusha pa një luftë dhe ka njoftuar fansat e saj që do të filloje të punojë në kamerën e saj në mënyrë që ajo të jetë edhe më e fuqishme.

LG ka paraqitur smartphone-in e saj të ri V30 në IFA në Berlin.

Pasardhësi i V20 vështirë se ka në dispozicion dizajnin e saj në rapot me Samsung Galaxy S8, por ndoshta edhe konkurrenca e iPhone 8 atë do e linte jashtë lojes. Paneli OLED prej gjashtë inçësh, si G6, bazohet në një raport të ekranit 18: 9. Kjo e bën smartphone relativisht të ngushtë përkundër ekranit të madh me 75.4 milimetra.

Sipas LG, ajo është “smartphone më e lehtë në kategorinë 6 inç” me një trashësi prej 7.3 milimetra dhe 158 gramë. Ekrani OLED zgjidh me 2880 me 1440 piksel (538 ppi). Falë OLED-it, njoftimet mund të shfaqen në ekran në një mënyrë të kursimit të energjisë. LG gjithashtu ofron vegla për funksionin, i cili mund të përdoret për të kontrolluar rishikimin e muzikës pa aktivizuar plotësisht ekranin, transmeton lajmi.net.

Lente të mprehta dhe të ndritshme

Një ekran i dytë si V20 nuk është më i disponueshëm, por tiparet e “Floating Bar” janë gjithashtu në dispozicion me V30. Shkurtoret për aplikacionet mund të shfaqen në një zonë mbi ekranin kryesor. Çështja ndoshta më e madhe është kamera. Kjo ka lente deri tani më të fuqishme në një smartphone (f / 1.6). Përveç kësaj, LG po fokusohet në një lente të veçantë, e cila duhet të mbulojë një gamë të fortë ngjyrash dhe të japë imazhe më të mprehta. Ashtu si me G6, përdoren dy sensorë kamera, me lente të ndritshme të rezervuar për kamerën kryesore me 16 megapikselë.

Kamera me kënd të gjerë 13 megapikselë (120 gradë), në anën tjetër, fokusohet në një lente me f / 1.9. Kamera e përparme zgjidh me pesë megapiksel (f / 2.2, 90 gradë). Telefoni i mençur mundësohet nga një Qualcomm Snapdragon 835 dhe katër gigabajt të memories (LPDDR4x). Ofrohet opsionalisht me 64 ose 128 gigabajt memorie të brendshme (UFS 2.0), por gjithashtu mund të zgjerohet deri në dy terabajt me anë të kartës microSD.

Karakteristika të tjera për Assisistant

Telefoni i zgjuar është dorëzuar me Android 7.1.2, një përditësim për Oreo është që të ndiqet pak më vonë. LG gjithashtu ka ankoruar ndihmësit e zërit të Google-it thellë në sistemin operativ. Përveç detyrave të zakonshme Google Assistant, gjithashtu mund të kontrolloni funksione të veçanta të pajisjes, të tilla si një vetë-ndihmë me kënd të gjerë (“OK Google, të marrë vetë-ndihmë me kënd të gjerë”). Veç kësaj, aparatet e zgjuara të LG-së, siç janë makinat larëse ose pjatalarëse, duhet të kontrollohen.

Telefoni i zgjuar është i papërshkueshëm nga uji dhe pluhuri (IP68) dhe i certifikuar me standardin ushtarak MIL-STD 810G. Ofrohet në ngjyrat Aurora Black, Cloud Silver, Blue Marok dhe Lavender Violet. Gjithashtu përfshihen edhe kufjet B & O Play. Detajet mbi çmimin dhe disponueshmërinë ende nuk janë bërë. /Lajmi.net/