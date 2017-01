Leonita nga Gjakova shqiptarja e vetme me koncert solistik në Francë (Foto)

Suksesi i shqiptarëve në botë nuk po ka të ndalur.

Leonita Asllani nga Gjakova është vajza që do fillojë vitin 2017 me sukses pasi që ka depërtuar jashtë skenës muzikore shqipe, shkruan lajmi.net

Ajo do të performoj në Belley të Francës një koncert solistik, ku dhe do të jetë e vetmja shqiptare që do të performoj.

Përmes një statusi të bërë në rrjetet sociale, ajo ka falendëruar gjithë ata që e përkrahën për të arritur këtu ku është.

Më poshtë keni dhe fjaltë e saj:

“Pas shumë sfidave, pengesave dhe peripecive të ndryshme të martën këtu në Francë do të performoj në koncertin e parë në këndim i përcjellur me kitarë, piano dhe bateri. Edhe pse jom rrëzu shumë herë, çdo herë jam zgju, kam vazhdu prap, asnjëherë me mendu për dorëzim, asnjëherë nuk e kam humbë shpresën.

Kur puna, vullneti, pasioni bashkohen atëhere vjen edhe suksesi. Faleminderit të gjithë atyre që besuan në mua dhe ndihmuan në zhvillimin tim profesional.

Këtë sukses ndër të tjera ua dedikoj edhe bashkombasëve të mijë, pasi që jam shqiptarja e parë që organizon koncert solistik këtu.

Ju përqafoj të gjithëve, me shumë dashuri,

Leonita”