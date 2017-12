Romelu Lukaku është detyruar të lë fushën në minutën e 10’ në ndeshjen Manchester United – Southampton.

Trajneri Jose Mourinho nuk do të mund të llogarisë në shërbimet e Lukakut për pjesën tjetër të ndeshjes.

Belgu ka pësuar lëndim në kokë pas një dueli me Wesley Hodet.

Sulmuesi i Unitedit është larguar me barelë nga fusha./Lajmi.net/

Not sure what happened to lukaku here. Maybe it’s a bad angle pic.twitter.com/PxKbrGbSnf

— Cam🇯🇲 (@BFooli) December 30, 2017