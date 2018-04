Lekaj për kërcënimet e Erdoganit: Nuk lejojmë askënd të përzihet në punët tona të brendshme

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj ka mohuar mundësinë që presidenti i vendit, Hashim Thaçi, të ketë dorë në arrestimin e gjashtë gylenistëve tashmë të deportuar në Turqi.

Ai në një prononcim për media theksoi se madje as që kanë biseduar me presidentin Thaçi lidhur me kërcënimet e Erdoganit, përderisa shtoi se Kosova është shtet i pavarur dhe se nuk do të lejojnë që askush të përzihet në punët e brendshme.

“Nuk biseduam me presidentin sa i përket kërcënimeve të Erdoganit, por ne jemi shtet i pavarur”, u shpreh Lekaj.

Lekaj ka thënë se kryeministri Ramush Haradinaj pritet të deklarohet gjatë ditëve të ardhshme lidhur me kërcënimet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan pas arrestimit të gjashtë gylenistëve në Kosovë.

“Është mendim i Haradinaj kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe ai po vazhdon punën, ne jemi shtet i pavarur dhe nuk lejojmë që askush të përzihet në punët e brendshme. Me siguri në ditët në vijim do të deklarohet Haradinaj”, tha ai.

Këto komente ministri i Infrastrukturës i bëri me rastin e ceremonisë solemne të Pashkëve, ku të pranishëm ishin edhe vetë presidenti i vendit Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj, por që asnjëri nga ata nuk ka dashur të deklarohet lidhur me deklaratat e presidentit të Turqisë.

Ndryshe, Recep Tayyip Erdogan ka thënë se aksioni i arrestimit e më pas deportimit të gjashtë gylenistëve nga Kosova, nuk do të jetë i fundit.

Ai gjatë kongresit të gjashtë të partisë së tij në qytetin Hatay ka falënderuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçin, ndërsa i ka thënë “turp” kryeministrit Ramush Haradinaj./rtk/