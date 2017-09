Lekaj: Ministria e Infrastrukturës nuk do t’i hyjë në hak asnjë komune

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj sot ka inspektuar punimet në pesë projekte në komuna të ndryshme.

Ai vizitoi Kamenicën, Gjilanin dhe disa komuna tjera, ku premtoi se do të vazhdojë të jep përkrahje për të gjithë qytetarët pa dallim nga cila komunë vinë.

“Sot inspektuam mbi pesë projekte të cilat kanë mbetur për t’u përmbyllur, por që nuk është bërë sa duhet që një gjë e tillë të ndodhë. Ashtu si në Kamenicë, në takim me Kryetarin e Komunës, Begzat Sinanin dhe kandidatin për Kryetar, Faton Jakupi, me te cilët dolëm në terren për të parë nga afër mundësitë për investime rrugore, edhe në Gjilan në takim me Kryetarin dhe Nënkryetarin, z. Haziri dhe z. Kadriu pastaj edhe në inspektime direkte në punishte”, ka thënë Lekaj.

“Me këto vizita inspektuese të sotme dhe në ditët në vijim, dëshiroj të përçoj mesazhin që nuk do t’i hyjmë në hak askujt, asnjë komune të Kosovës, respektivisht asnjë qytetari të vendit tonë, përsa i përket domenit të ministrisë që udhëheq”, ka deklaruar ministri i Infrastrukturës. /Lajmi.net.