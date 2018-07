Lekaj i jep fund kontestit me “Infrakos”-in për segmentin në hyrje të Pejës

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, me anë të një njoftimi në rrjetin social “Facebook”, ka bërë me dije se ka nënshkruar marrëveshjen me Ndërmarrjen Publike “Infrakos”, marrëveshje kjo që i jep fund kontestit gjyqësor mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe “Infarkos”-it dhe lejon zhbllokimin e punimeve në segmentin rrugor M9, në hyrje të qytetit të Pejës.

“Sot u përmbyll një çështje me rëndësi shumë të madhe për zhvillimin e infrastrukturës rrugore të rajonit të Pejës.

Pas disa vite stërzgjatje dhe ballafaqime gjyqësore në mes të dy institucioneve publike, Ndërmarrjes Publike “Infrakos” sh.a dhe Ministrisë së Infrastrukturës, u arrit marrëveshja për zgjidhjen e kontestit gjyqësor dhe për zhbllokimin e vazhdimit të punimeve në segmentin rrugor M9, në hyrje të Pejës.

Me këtë marrëveshje ne treguam se institucionet publike duhet të gjejnë gjuhë të përbashkët për mbrojtjen e interesave në kuadër të kompetencave të tyre ligjore, por edhe promovimin e interesit të përgjithshëm për zhvillimin e vendit.

Tanimë nuk ka pengesa për vazhdimin e punimeve në segmentin rrugor M9 dhe zgjerimit të rrugës në hyrje të Pejës” ka shkruar Lekaj në “Facebook”.​/Lajmi.net/