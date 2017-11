Lekaj: Gjakovën nuk mund ta udhëheqë një kryetare që jeton në Prishtinë

Ministri i Infrastrukturës Pal Lekaj nëpërmjet një postimi në Facebook ka bërë thirrje për qytetarët e Gjakovës që të dalin në zgjedhjet e balotazhit dhe ta votojnë kandidatin e AAK-së, Ardian Gjinin

“Gjakova nuk mund të zhvillohet nga një kryetar/e që jeton e vepron në Prishtinë, dhe që vetëm kohën e hobit ia kushton qeverisjes në vendin ku është zgjedhë. Ky model i udhëheqjes, në katër vitet e kaluara, nuk prodhojë asgjë përveç demagogjisë e shpifjes për kundërshtarët dhe qytetarët dhe degradim për qytetin tonë”, ka shkruar Lekaj.

Në fund ai tha se fitorja është e AAK-së

Ky është postimi i plotë i tij:

Qytetarë të Gjakovës…!

Sot edhe zyrtarisht fillon fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, për të zgjedhur menaxherin kryesor të komunës, kryetarin e saj.

Ju me votën tuaj në 22 tetor, të përkthyer në besim, treguat se Aleanca me ju do të udhëheqin Gjakovën për katër vitet e ardhëshme. De – facto tashmë dihet fituesi, por që rregullat zgjedhore të demokracisë e thonë se duhet të kemi 50+1 përqind, prandaj vuloseni me 19 nëntor këtë fitore, aq të nevojshme për të ardhmen e Gjakovës.

Gjakova nuk mund të zhvillohet nga një kryetar/e që jeton e vepron në Prishtinë, dhe që vetëm kohën e hobit ia kushton qeverisjes në vendin ku është zgjedhë. Ky model i udhëheqjes, në katër vitet e kaluara, nuk prodhojë asgjë përveç demagogjisë e shpifjes për kundërshtarët dhe qytetarët dhe degradim për qytetin tonë.

Deri në datën 19 do të jemi bashkë për të diskutuar e debatuar për zhvillimin më të mirë e me të shpejt të vendit tonë. Pasë kësaj date do të jemi në angazhime praktike të gjithë me kryetarin e ardhshëm, z.Gjini që ta implementojmë si është mëse miri, programin konkret për të ndodhë ai zhvillim në Gjakovë e rrethinë.

Fitorja e Aleancës nënkupton mbyllje e gojve që nxjerrin fjalë boshe.

Urime, na priftë e mbara!