Lekaj: Do të punojmë me transparencë, infrastruktura është aset nacional

Ministri i ri i Infarstrukturës, Pal Lekaj me një postim në facebook ka premtuar se do ta ngjallë punën në Ministrinë e Infrastrukturës.

Ai ka deklaruar se në këtë mënyrë aktivohet Kosova, ekonomia brendshme dhe fuqizohen të rinjtë.

Sipas tij, infrastruktura është aset nacional.

Lexo postimin e plotë të Pal Lekaj:

Te nderuar qytetarë,

Sot pranuam detyrën në Ministrinë e Infrastrukturës, të cilen me respektin dhe përkushtimin me të madh do ta bëjmë që të ngjallët. Duke e gjallëruar ketë instititucion, duke përfunduar punët më shpejtësinë e duhur, si në infrastrukurë, poashtu edhe në sektorë të tjerë, ne mundësojmë që të aktivizohet Kosova, në ekonomi të brendshme, që nënkupton rritje të mundësisë për punësim, në komunikim tregtarë e njerëzor me të shpejt ndër komunal, por edhe me shtetet tjera për rreth nesh.