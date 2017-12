LDK: Qeveria po i ik prezantimit të raportit 100 ditor në Kuvendin e Kosovës

Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e mbajtur sot, nuk e ka vendosur në rend të ditës interpelancën e kërkuar nga Grupi Parlamentar i LDK-së lidhur me sjelljet e një anëtari të Qeverisë. Neni 44 i Rregullores së Punës së Kuvendit e përcakton qartë mënyrën e caktimit të interpelancës, thuhet në njoftimin e këtij Grupi.

Tutje Grupi Parlamentar i LDK-së ka bërë të ditur se kërkesa për interpelancë është bërë më 7 dhjetor 2017. Brenda 7 ditëve është dashur që Qeveria të japë përgjigje, pra deri më 16 dhjetor 2017. Në të kundërtën, brenda 7 ditëve Kryesia e Kuvendit e vendos në rend të ditës në seancën e radhës.

Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës , Kujtim Shala, sot ka kërkuar në Kryesinë e Kuvendit të caktohet seanca për debat parlamentar për 100 ditët e punës së Qeverisë. Kjo tregon ikje nga përgjegjësia politike dhe ligjore, tregon sjelljen dhe logjikën arbitrare e cila nuk përputhet me parimet demokratike për një shtet ligjor. Mazhoranca nuk u pajtua të ballafaqohet me deputetët në Kuvendin e Kosovës sepse logjika e tyre duket që mjaftohet me konferenca për shtyp gjatë pranim-dorëzimit të raportit,një marketing i zbehtë, një lojë e ulët si dhe një praktikë qe konsiderohet jashtë çdo normë kushtetuese që ka Kosova. Ata po mjaftohen me konferenca për shtyp gjatë pranim-dorëzimit të raportit, një praktikë jashtë çdo norme kushtetuese që ka Kosova.

Gjithashtu Kryetari i Kuvendit sot vendosi në mënyrë arbitrare për kryesimin e Komisionit Parlamentar për MSA-në. Përbërja e këtij delegacioni dhe kryesimi i tij duhet të mbështeten në Rregulloren e Punës së Kuvendit. Këto veprime bien ndesh me këtë rregullore, ma natyrën e punës se komisionit, rekomandimeve të partnereve të BE-së, nga e cila rrjedhin vetëm mospajtime në dëm të proceseve integruese. Me këtë rast, Grupi Parlamentar i LDK-së, do të shqyrtojë pjesëmarrjen në këtë komision i cili konsiston në kundërshtim me punën dhe transparencën parlamentare.