LDK “në kërkim të paqes së brendshme”

Lidhja Demokratike e Kosovës kishte parashikuar javë më parë se Qeveria e drejtuar nga lideri i saj, Isa Mustafa nuk do ta përfundonte mandatin.

Pasi zgjedhjet shiheshin të pashmangshme, drejtuesit e këtij subjekti kishin nisur të bënin plane për unifikimin e brendshëm të partisë.

Shuarja e inateve mes grupeve të caktuara ishte parë si nevojë imediate.

Zyrtarë të lartë të LDK-së kanë deklaruar për AktivPress se Lufti Haziri dhe Agim Veliu tashmë kanë marrë përsipër fillimin e negociatave me të “pakënaqurit”.

Ata thonë se edhe mbledhja që e ka mbajtur Isa Mustafa të enjten, ka qenë në frymën e unifikimit të partisë.

Gazeta disa herë ka provuar që të marr një shpjegim nga vet Veliu rreth angazhimit që pretendohet ta ketë marr nga partia, por ai nuk ka parapëlqyer të flas rreth kësaj teme.

Megjithatë, nevojën për një unifikim të brendshëm e kanë shpërfaqur publikisht disa anëtarë të kësaj partie.

Ndër ta është edhe deri më tani zëvendësministri i Drejtësisë, Florian Dushi.

“Lidhja Demokratike e Kosovës sërish sot u shndërrua në ‘shënjestër’ të sulmeve të ulëta të partive me të kaluar dhe me prejardhje të njëjtë ideologjike! Prandaj, ne duhet që sot, me çdo kusht, të krijojmë frymën e unitetit brenda LDK-së dhe të mobilizimit të të gjitha strukturave dhe të anëtarësisë sonë. Sepse, vetëm një LDK unike është e fuqishme, dhe vetëm një LDK e fuqishme mund të dalë fituese e besimit të qytetarëve të Kosovës”, ka shkruar Dushi në llogarinë e tij në Facebook një ditë më herët.

E derisa ai e ka bërë këtë apel, ka qenë anëtarja e LDK-së që vepron në Gjermani, Donika Gërvalla, ajo që ka kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Isa Mustafës nga kreu i partisë.

“Isa Mustafa brenda ditës së sotme duhet ta marrë mbi vete përgjegjësinë politike. Ai duhet të japë dorëheqje dhe të hapë rrugë për një fushatë zgjedhore pa ngarkesat e dështimeve të tij të vazhdueshme”, ka shkruar Gërvalla.

Me bindjen e saj, as Mustafa, as Ismet Beqiri dhe as tre nënkryetarët e LDK-së, nuk mund të luajnë asnjë rol në zgjedhjet e ardhshme dhe as brenda LDK-së, nëse kjo parti dëshiron të fitojë qoftë edhe pak nga besimi i humbur gjatë viteve të fundit.

Me të njëjtën frymë edhe shprehur edhe ish-udhëheqësi i LDK-së në diasporë, Hafiz Gagica, shkruan AktivPress.

“Unë, kam shkruar dhe folur qartë qe disa vite resht, e kam shprehur qëndrimin dhe bindjen time të thellë, se ky njeri nuk është i duhur për ta udhëhequr LDK-në dhe as Kosovën!”, ka shkruar ai.

LDK-ja, sipas tij, ka kuadro dhe njerëz me vlera, të cilët dinë, mund t’i realizojnë, t’i materializojnë dhe zbatojnë qëndrimet dhe proceset e mëtejme të LDK-së burimore.

“Janë gjallë njerëzit që me fanatizëm i kanë ruajtur dhe mbrojtur qëndrimet politike dhe vlerat e mirëfillta të kësaj partie”, është shprehur Gagica.

Përçarjet në LDK janë thelluar sidomos në kohën kur Isa Mustafa bëri koalicion me Hashim Thaçin për të bashkëqeverisur.

Kundër një koalicioni të tillë ishte edhe Kryetari i Nderit i LDK-së, Fatmir Sejdiu dhe deputetja Vjosa Osmani.

Bile kjo e fundit bashkë me disa deputetë të tjerë nuk e pati votuar Qeverinë Mustafa.

LDK, arriti të tregoi unitetet të plotë vetëm në Kuvend. Të gjithë deputetët e kësaj partie, pa përjashtim i thanë Jo mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë.