Larg gruas për ditëlindjen e saj! Lumi B i bën urimin emocional nga Gjermania

Dihet se angazhimet e këngëtarëve në përgjithësi janë të shumta.

Të pranishëm në koncerte e mbrëmje të ndryshme muzikore, u bie të jenë shpesh larg familjes, madje edhe në raste të rëndësishme, shkruan lajmi.net

Njësoj i ka ndodhur së fundmi edhe reperit Lumi B i cili nuk ishte pranë gruas në ditëlindjen e saj. Nga Gjermania para një publiku të gjerë ai ka zgjedhur ta uroi Mirandën me rastin e ditëlindjes së 30-të.

”Miranda t’du mas shumti n’bote. Urime ditëlindja. T’fala nga Mynihu”, ishin fjalët e tij.

Duhet kujtuar se reperi sot do ta publikoi këngën e tij të re me titull ‘Pse m’le’ dhe nëpërmjet rrjeteve sociale ka paralajmëruar se ky projekt muzikor do të lansohet në Youtube në orën 18:00./Lajmi.net/