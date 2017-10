Lansohet “Mixtape” me 15 këngë nga Capital T

Ka kohë që është paralajmëruar një album nga reperi Capital T.

“Mixtape” i paralajmëruar nga reperi tashmë është lansuar dhe gjithë fansat e tij kanë mundësinë t’i dëgjojnë këngët që i përmbanë, shkruan lajmi.net.

Albumi ka gjithsej 15 këngë, disa të dëgjuara më parë e disa të realizuara special për këtë “mixtape”.

Reperi ka vendosur që këtë ta quajmë projekt të madh ta titullojë “Dimri është këtu” dhe 15 këngët e tij mund të dëgjohen në platformat: Spotify, Deezer, iTunes, Music dhe Google Play.

Në njoftimin që bëri në rrjete sociale në lidhje me publikimin e këtij “mixtape”, reperi mori mbështetje nga ana e fansave të tij të cilët e kanë pritur me padurim këtë projekt me 15 këngë. /Lajmi.net/