Lansohet kënga “Asaj” nga Elgit Doda (Video)

Artistëve që këto ditë po sjellin projekte një pas një iu bashkua edhe Elgit Doda.

Projekti më i ri nga Elgit Doda me titull “Asaj” u lansua sot, me tekst nga vetë këngëtari dhe me video nga Pro video, shkruan lajmi.net.

Këngëtari solli këtë projekt pas bashkëpunimit që kishte me Alar Band, këngën me titull “Ajo iku”. /Lajmi.net/