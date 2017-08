Lamtumirë Chelsea, Costa te skuadra e njohur e Premierligës (FOTO)

.

Lëvizje interesante rreth së ardhmes së Diego Costas.

Lojtari që e ka të sigurt largimin nga Chelsea, ka marrë një ofertë nga skuadra e Premierligës, Everton.

Është trajneri holandez, që i ka hapur derën 28 vjeçarit spanjoll, që po kërkohet edhe nga Atletico Madrid.

Costa po cilësohet nga Ronald Koeman, si pasues i Romelu Lukakut, që këtë verë kaloi te Manchester United.

Dhe nëse ky transferim do të kompletohej në orët e ardhshme, Costa do të kishte mundësi të artë që t’i hakmerrej trajnerit Conte, pas Chelsea të dielën në kuadër të Premierligës përballet me Evertonin./Lajmi.net/