Lamborghini zbulon smartphonin e tij luksoz me një dizajn fantastik (Foto/Video)

Prodhuesi i makinave Lamborghini ka zbuluar smartfonin e saj luksoz, Tonino Lamborghini Alpha One, i cili është në treg për një çmim të pabesueshëm prej 2100 eurove.

Është e njohur për krijimin e makinave sportive luksoze.

Tani, Tonino Lamborghini ka lëshuar një smartphone Android luksoz që të përputhet me automjetet e saj – Alpha – One, transmeton lajmi.net.

Telefoni krenohet me lëkurën e zezë të punuar me dorë italiane dhe një kornizë të bërë nga i njëjti “metal i lëngët titan më i fortë” i përdorur për të ndërtuar supermakinat e saj.

Me 4GB RAM me 64GB hapësirë ​​ruajtëse, një kamerë me 20 megapikselë të pasme dhe një kamerë 8 megapikselë frontalë, dhe një ekran 5.5 inç HD, pajisja Lamborghini ka specifika të ngjashme me smartphonet e këtij viti të Samsung Galaxy S8.

Pritet që iPhone 8 i Apple, i vendosur për t’u lëshuar para fundit të vitit, do të transmetohet me karakteristika të krahasueshme.

Ky telefon do të jetë dual-sim. /Lajmi.net/