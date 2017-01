LajmiVOX/ Kosovarët nuk janë të sigurt se do ta kenë përkrahjen e Donald Trumpit (Video)

Kanë mbetur pothuajse edhe pak orë deri në inaugurimin e republikanit, Donald Trump president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Pas zgjedhjes së tij si president të SHBA-ve, në Kosovë është ngjallur frika se përkrahja e Amerikës nuk do të jetë e njëjtë.

Për rubrikën LajmiVOX, qytetarët janë shprehur “të turbullt” rreth vazhdimit të përkrahjes nga administrata Trump.

Mirëpo ata besojnë se nuk do të ketë ndryshime edhe aq të mëdha.

“Këtë e dinë vetëm administrata e tij”, ka thënë një qytetar.

“Varet prej senatit Trumpi nuk mundet me ndërmarrë diçka të tillë krejt tjetërkush merret”, është shprehur një tjetër.

“Ai emrin nuk e ka për me përkrah Kosovën, as vendin e vet as kërkon”

“Po normal që e përkrahin pa ata na s’kem të gjallë”, ka thënë një qytetar tjetër./Lajmi.net/