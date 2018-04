LAJMI I FUNDIT: Plagoset një femër nga një plumb qorr në Prishtinë

Një plumb qorr ka goditur një femër në rrugën ‘Bajram Kelmendi’ në Prishtinë.

Dëshmitarët i kanë thënë lajmi.net se nuk e dinë as nga ka ardhur e shtëna me armë, madje nga ta u tha se as krisma nuk është dëgjuar.

Rastin e ka konfirmuar edhe Bajram Krasniqi nga Zyra për Informim në Policibë e Kosovës.

“Sot me datën 10.04 rreth orës 13 e 48 minuta është pranuar informacion se një person me inicialet SH.A ka kërkuar tretman mjekësor në QKUK. Viktima është një femër e lindur më 1987, e cila është goditur nga një plumb qorr, të lënduar e ka pulpin e këmbës së majtë”, ka thënë Krasniqi për lajmi.net.

Ai ka shtuar se policia është duke e hetuar rastin./Lajmi.net/