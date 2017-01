LAJMI I FUNDIT: Kosova e mposht Serbinë në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv

Serbia del humbëse edhe në një duel me Kosovën. Gjykata e Arbitrazhit Sportiv në Lozanë e ka hedhur poshtë ankesën e Federatës së Futbollit të Serbisë, për anëtarësimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA.

Serbia iu drejtuar kësaj gjykate në maj të vitit të kaluar, pasi FFK u anëtarësua në fillim në UEFA e më vonë edhe në FIFA, shkruan RTK.

Serbia parashtroi ankesë me pretekst se me anëtarësimin e Kosovës u shkel Statuti i UEFA-s, mirëpo edhe Gjykata e Arbitrazhit Sportiv ka konstatuar se nuk ka pasur shkelje dhe Kosova me të drejtë është bërë pjesë e familjes evropiane dhe botërore të futbollit.