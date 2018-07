Lajme të këqija nga moti për 10 ditët e fundit të Korrikut

10-ditëshi i fundit i korrikut do të jetë kryesisht i kthjellët në bregdet dhe pjesën më të madhe të zonave të ulëta, por vranësira të shpeshta dhe rrebeshe të here pas hershme shiu do ketë në zonat malore, kryesisht Veriu dhe Juglindje por më pak zonat Qendrore (më e riskuar shtrirja Tiranë – Elbasan).

Në ditë të veçanta të këtij 10-ditori, shirat do përfshijnë thuajse të gjithë Shqipërinë.

TABLOJA termike për 10-ditët e mbetura të korrikut, paraqet pergjithesisht temperatura 3°C mbi maksimumet tipike të korrikut, veçojmë fundjavën e cila sjell temperatura mbi 30°C në gjithë territorin ndërsa në disa qytete specifike, temperaturat ngjiten mbi 38°C