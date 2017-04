Lajm shumë i keq për Real Madridin (FOTO)

Real Madrid duhet ta harrojë yllin e Tottenhamit, Dele Alli.

Tottenham ka përgatitur kontratë të re për yllin Dele Alli pas interesimit të vazhdueshëm nga Real Madrid. K

jo do të jetë hera e tretë që Ali do të nënshkruajë kontratë të re me Spurs në 16 muajt e fundit, raporton “Mirror”.

21-vjeçari ka shkëlqyer me paraqitjet e tij gjatë këtij sezoni, përcjell “lajmi.net”.

Kurse, ai është aktualisht i lidhur me Tottenhamin deri më 2022, ndonëse drejtuesit e klubit i kanë bërë gati marrëveshje të re deri më 2023. /Lajmi.net/

