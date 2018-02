Lajm i mirë për familjen Maraj, BIK mundëson mjekimin falas të Blerondit në Turqi

Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) ka mundësuar që djali pesë vjeçar i familjes Maraj të mjekohet falas në Turqi.

Kjo është mundësuar falë bashkëpunimit të BIK-ut me të rinjtë, përfaqësues të bashkësive fetare të cilët kanë marrë së bashku iniciativën që ta ndihmojnë këtë familje, raporton lajmi.net

Gjithashtu, Ipeshkvia e Kosovës ka përkrahur këta të rinj, ku bashkë me BIK-un kanë ndarë ushqim të cilin së shpejti do t’u dërgohet familjes Maraj.

Të rinjtë janë përfaqësues të bashkësive fetare në aktivitetet e përbashkëta të OSBE-së për tolerancë ndërfetare, ndërsa këtë iniciativë e kanë marrë jashtë këtyre aktiviteteve.

Tashmë brenga më e madhe e kësaj familje mbetet një shtëpi për të jetuar. Astrit Maraj me gruan dhe dy fëmijët banojnë në një banesë me qera të cilën e paguajnë me ndihmën e bëmirësve dhe çdo muaj janë të rrezikuar që të mbesin në rrugë.

Ky është numri të cilin mund ta kontaktoni për t’i dhënë ndihmë kësaj familjeje:

+38649291108

/Lajmi.net/