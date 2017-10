Lajm i keq për Bardhin

Enis Bardhi nuk gjendet tek ekipi i Levantes.

Enis Bardhi nuk pritet të luajë në formacionin bazë të Levantes për duelin ndaj Espanyolit në La Ligë.

E përditshmja sportive katalane “Sport” ka publikuar formacionet e mundshme të skuadrave.

Dhe, Bardhi nuk gjendet tek ekipi i Levantes, përcjell “lajmi.net”.

Mesfushori nga Shkupi duket se do të pushojë pas angazhimit me ekipin e Maqedonisë në duelet me Italinë dhe Lihtenshtajnin. /Lajmi.net/