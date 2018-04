Labinot Tahiri shpreson tek Pal Lekaj për një rrugë në Ferizaj

Deputeti i AKR-së, Labinot Tahiri ditë më parë mblodhi qytetarët në protestë për mos mbajtjen e premtimit nga Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj për asfaltimin e rrugës në fshatin Tërrën të Ferizajit.

Ky është postimi i plotë:

Të dashur banorë të fshatit Tërrën të Ferizajt! Sot, gjatë ditës kam biseduar me Ministrin Z. Pal Lekaj!

Nesër, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministri, do të dalin me një komunikatë dhe, shumë shpejtë do të realizohet premtimi i dhënë.

Sigurisht, se pengesat gjatë rrugëtimit tim janë prezente, dhe nga njerëz me ndikim, por nëse ka burrëri dhe fjalë e dhënë nga njerëz nëpër institucione, duhet të kryhen premtimet.

Me respekt, Labinot Tahiri