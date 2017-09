Labinot Tahiri: Nuk jam vetëm një numër

Deputeti i LAA-së, Labinot Tahiri ka thënë se personalisht posedon më shumë vlera, se sa ashtu siç po shihet kohët e fundit –si një numër.

Tahiri përmes Facebook, ka treguar se disa prej bashkëpunëtorëve politikë nuk po I lajmërohen as në telefon derisa siç ka thënë sikur e kërkonin çdo ditë.

Tahiri ka thënë se nuk është vetëm një numër në jetë apo rrethin e shoqërisë, por që posedon më shumë vlera, se sa siç ka thënë njerëzit I shohin në tabelën e shumëzimit.

“Do të keni nevojë për mua deri të vdes, jo larg por shumë shpejt”, ka thënë ndër të tjera, Tahiri.

Ky është postimi i plotë në Facebook:

“Nuk e di a ndodh edhe me ju të dashur miq?!

Ata qe ma kishin nevojen deri dje, me thrisnin e me shkruanin për ditë…, kjo vlenë për disa nga bashkpuntorët politik. Sot po ndodhë kunderta, as sms-të nuk i kthejnë, apo edhe as telin nuk ta hapin…!

Qudi ë….!

A thua, a do të kisha vepruar kështu ndonjeherë me bashkpuntorët politik?!

Si ka qenë ajo fjala popullore?

Për nje laknurë, 500 pite me ti humb a si ishte?!

Mirë!

Nesër, nëse këta bashkpuntorë nuk do ta kanë mundësinë që të qasen me mua në telefon apo takime, mos të me shajnë mbrapa shpinës por le ti kujtojnë veprimet që i bëjnë me paramendim.

Unë personalisht, i’a çmoj mundin, kohën, kushtimin e kohës ndaj meje, kujdesin e te gjitha çdo njerit, ata të cilët japin mundin për mua. Edhe telefonin ua hapi, edhe sms-të ua kthej?!

Të njejtën duhet ta bëjnë për mua, nuk u dashte ta bëjnë vetëm në kohën kur iu duhem apo kur iu deshta unë…!

Le ta di mirë secili, se nuk jam vetëm një numër në jetë apo në rrethin e shoqerisë, unë posedoj me shumë vlera se sa numrat që i shofin njerzit në tabelen e shumezimit. Për mua ka rëndesi mirnjohja. Kurrë nuk do vjen në shprehje për mua paraja apo dhurata para njerzise.

Për këtë do ua tregon koha dhe ju jap besën e Zotit, se do të keni nevojë për mua derisa të vdes.

Jo larg, por shumë shpejt.

Labi!”.