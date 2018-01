Depay shënoi një gol të "çmendur" nga distanca.

Lyoni mposhti PSG-në mbrëmë me një gol të minutës së 94 nga Memphis Depay.

Ish-futbollisti i Manchester United ishte heroi i mbrëmjes, përcjellë “Lajmi.net”.

Ai shënoi një gol të “çmendur” nga distanca.

Sigurisht, ky gol meriton të shikohet disa herë. /Lajmi.net/

MEMPHIS DEPAY WITH A STUNNING GOAL TO SECURE 3PT TO LYON! 🔥🦁 pic.twitter.com/qHIKXjSHoT

— Lana 🎺 (@Cocolitooo) January 21, 2018