Ky është vendi ku u gjet e vdekur Adea Shabani nga Shkupi (VIDEO)

Mediat amerikane kanë publikuar videon nga vendi ku u gjet e varrosur studentja nga Maqedonia, Adea Shabani, e cila u zhduk më shumë se një muaj më parë në Los Anxhelos.

Trupi i vajzës së re u gjet në një varr të cekët në Kaliforni jugore, rreth 80 km nga Sacramento

Adea u zhduk më 23 shkurt nga shtëpia e saj në Los Anxhelos. Hetimet nuk ka dhënë ndonjë rezultat derisa fundjavën e kaluar, kur Chris Spoc, aktori 33-vjeçar me të cilin Adea ishte në lidhje romantike kreu vetëvrasje me të shtëna në kokë. U zbulua se ai ishte një nga të dyshuarit kryesorë në hetimin për Adean e zhdukur. Në të njëjtën kohë, mediat kanë shkruar se policia ka një dëshmitar, i cili pa aktoren duke u futur me dhunë në bagazhin e makinës së Chris.

Adea u zhvendos në Amerikë dy vjet më parë. Ajo studioi në Akademinë e Stella Adler dhe u përpoq të bënte një karrierë në Hollywood.

Këtu është gjetur varri, nga ku është nxjerrë trupi i pajëtë i studentes dhe është dorëzuar për autopsi, e cila nesër do të zbulojë të gjitha detajet./TetovaSot