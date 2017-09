Ky është urimi emocional i Dafinës për vëllain e saj (Foto)

Unë u rrita në përkujdesjen tënde, të vëllau të madh. Edhe pse shumë i ri jeta të sprovoj që të ishe i zoti i shtëpisë për vite të tëra duke u munduar të zbusësh mungesën e babit. Gjithmonë ishe dhe ende je aty për mua dhe gjithë familjen tonë. Të jam mirënjohëse për çdo gjë qe ke bërë për mua deri në frymën e fundit. Andaj, në këtë datë të veqant jo vetëm për ty, por për të gjithë ne, në ditëlindjen tënde dua të uroj të mirat e botës për ty dhe familjen tonë. Gëzuar. @flamur1609

